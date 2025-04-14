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Гроші для ветеранів. Vodafone, «Аврора» та інші великі компанії вклались у «ветеранські облігації» від учасника війни Сергія Позняка. Чим їх привабив проєкт

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Ветеранські облігації, Аврора, Vodafone /колаж Стася Савеленко

Український бізнес вкладає у ветеранські облігації Фото колаж Стася Савеленко

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Ветеран війни Сергій Позняк, який є засновником «Асоціації підприємців-ветеранів АТО» та фінансової компанії FinStream запустив ветеранські облігації для підтримки бізнесу військових. В облігації вже проінвестували великі компанії, як-от Vodafone та «Аврора». Який бізнес вже отримав гроші?

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