Гроші для ветеранів. Vodafone, «Аврора» та інші великі компанії вклались у «ветеранські облігації» від учасника війни Сергія Позняка. Чим їх привабив проєкт

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Ветеран війни Сергій Позняк, який є засновником «Асоціації підприємців-ветеранів АТО» та фінансової компанії FinStream запустив ветеранські облігації для підтримки бізнесу військових. В облігації вже проінвестували великі компанії, як-от Vodafone та «Аврора». Який бізнес вже отримав гроші?
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