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Деньги для ветеранов. Vodafone, «Аврора» и другие крупные компании уложились в «ветеранские облигации» от участника войны Сергея Позняка. Чем их привлек проект

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Ветеранські облігації, Аврора, Vodafone /колаж Стася Савеленко

Украинский бизнес вкладывает в ветеранские облигации Фото колаж Стася Савеленко

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Ветеран войны Сергей Позняк, являющийся основателем «Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО» и финансовой компании FinStream, запустил ветеранские облигации для поддержки бизнеса военных. В облигации уже проинвестировали крупные компании, такие как Vodafone и «Аврора». Какой бизнес уже получил деньги?

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