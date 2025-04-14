Деньги для ветеранов. Vodafone, «Аврора» и другие крупные компании уложились в «ветеранские облигации» от участника войны Сергея Позняка. Чем их привлек проект

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Ветеран войны Сергей Позняк, являющийся основателем «Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО» и финансовой компании FinStream, запустил ветеранские облигации для поддержки бизнеса военных. В облигации уже проинвестировали крупные компании, такие как Vodafone и «Аврора». Какой бизнес уже получил деньги?
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