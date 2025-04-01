Битва петиций. Антикоррупционеры просят Зеленского ветировать законопроект о защите покупателей земли, бизнес – поддержать. Что ожидает документ?

После принятия Радой законопроекта, который усиливает защиту инвесторов в землю, на сайте президента появилась петиция с призывом наложить вето на документ. Ее поддержали ряд антикоррупционных ассоциаций. В ответ бизнес создал альтернативную петицию с просьбой к главе государства поддержать документ. Forbes Ukraine узнал, какие шансы у законопроекта все же быть подписанным.