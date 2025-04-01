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Битва петиций. Антикоррупционеры просят Зеленского ветировать законопроект о защите покупателей земли, бизнес – поддержать. Что ожидает документ?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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После принятия Радой законопроекта, который усиливает защиту инвесторов в землю, на сайте президента появилась петиция с призывом наложить вето на документ. Ее поддержали ряд антикоррупционных ассоциаций. В ответ бизнес создал альтернативную петицию с просьбой к главе государства поддержать документ. Forbes Ukraine узнал, какие шансы у законопроекта все же быть подписанным.

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