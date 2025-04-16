Нереальні терміни та недоліки законів. Мобілізовані ФОПи накопичили 30 млн грн боргу перед податковою. Яке рішення пропонує держава?

Тисячі мобілізованих ФОПів не можуть вчасно звільнитися від оподаткування та накопичують мільйонні борги перед державою. Причина – надто малі терміни для подачі заяви. У податковій намагаються розвʼязати питання й збільшили терміни з десяти днів до пів року. Чи допоможе це?