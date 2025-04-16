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Нереальні терміни та недоліки законів. Мобілізовані ФОПи накопичили 30 млн грн боргу перед податковою. Яке рішення пропонує держава?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

ФОП, податкова, мобілізація /колаж Анастасія Левицька

Мобілізовані ФОПи не можуть вчасно звільнитися від оподаткування та заборгували державі 30 млн грн Фото колаж Анастасія Левицька

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Тисячі мобілізованих ФОПів не можуть вчасно звільнитися від оподаткування та накопичують мільйонні борги перед державою. Причина – надто малі терміни для подачі заяви. У податковій намагаються розвʼязати питання й збільшили терміни з десяти днів до пів року. Чи допоможе це?

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