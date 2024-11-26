Бухгалтерські гірки. Прибуток «Укргазвидобування» з початку року виріс майже вдвічі. В чому секрет?

Прибуток державної компанії «Укргазвидобування» зріс за дев’ять місяців на 95% – до 19 млрд грн. Причин – кілька. Збільшення видобутку газу – не головна

Прибуток найбільшої в країні газовидобувної компанії «Укргазвидобування» за перші дев’ять місяців 2024-го зріс на 95%, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 19,1 млрд грн, свідчать звіти компанії в YouControl. Дохід виріс лише на 10,5% – до 75,6 млрд грн.

«Укргазвидобування» видобуває близько 70% природного газу в країні та спеціалізується на виробництві газового конденсату, йдеться на офіційному сайті компанії. За 9 місяців «Укргазвидобування» збільшило видобуток газу на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 10,4 млрд куб. м. Компанія продає газ за регульованою урядом ціною, яка не змінювалась з травня 2021-го.