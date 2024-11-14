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«Енергоатом» скоротив збиток на 46%, «Укргазвидобування» – збільшила прибуток майже вдвічі. Результати державних енергокомпаній за три квартали

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

За 9 місяців 2024-го найбільше серед державних енергокомпаній наростило прибуток «Укргазвидобування» – на 95%, до 19,1 млрд грн. Найбільший ріст збитку у «Укренерго» – на 78%, до 17,7 млрд грн, згідно зі звітами компаній в YouControl.

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Деталі

  • Оператор українських атомних електростанцій «Енергоатом» у січні-вересні 2024-го в порівнянні з аналогічним періодом минулого року наростив дохід на 31% – до 130,4 млрд грн. Збитки скоротились на 46% – до 4,6 млрд грн.
  • Найбільша нафтова компанія країни «Укрнафта» наростила дохід на 12% – до 77 млрд грн. Прибуток впав на 34% – до 14,3 млрд грн. 
  • Найбільша газовидобувна компанія «Укргазвидобування», 100% акцій якої належить «Нафтогазу України», збільшила дохід на 10,5% – до 75,6 млрд грн. Прибуток зріс на 95% – до 19,1 млрд грн. 
  • Оператор української енергосистеми «Укренерго» збільшив дохід на 25% – до 72 млрд млрд грн. Збиток виріс на 78% – до 17,7 млрд грн. 
  • Оператор українських гідроелектростанцій «Укргідроенерго» збільшив дохід на 16% – до 42 млрд грн. Прибуток зріс на 3% – до 14 млрд грн. 
  • Державна теплоенергетична компанія «Центренерго» зменшила дохід на 26,5% – до 7,3 млрд грн. Збиток зріс на 20,5% – до 1,1 млрд грн.
  • Державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» (ЕКУ) зменшив дохід на 35% – до 2,3 млрд грн. Прибуток зріс на 13% – до 58 млн грн.

Контекст

За перші десять місяців «Укргазвидобування» разом з ще однією дочірньою компанією групи «Нафтогаз» видобула на 6% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року – 12,3 млрд куб. м. 

На початку листопада «Укренерго» оголосила дефолт за зеленими облігаціями сталого розвитку. Їх випустили в 2021 році під державну гарантію. 

«Енергоатом» принаймні у серпні планував завершити 2024 рік з прибутком, згідно зі словами віцепрезидента компанії Якоба Хартмута. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електрику для населення на 64%.

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