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Європейський союз повинен більше інвестувати у оборонну сферу, аби євро мав шанс стати світовою валютою, переконаний американський економіст, професор економіки у Гарвардському університету Кеннет Рогофф, 72. На дослідницькій конференції НБУ та Центробанку Польщі 20 червня у Києві він прочитав онлайн-лекцію про майбутнє євро та валютних систем, а також нагадав, як США вдалось перетворити долар на світову валюту. Нещодавно у Рогоффа вийшла книга Our Dollar, Your Problem про гегемонію американської валюти після Другої світової. Forbes Ukraine публікує ключові тези з лекції професора.
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Пряму мову Кеннета Рогоффа скорочено та відредаговано для зрозумілості.
NBA, але грає долар проти євро
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