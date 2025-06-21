Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Долар сягнув піку у 2015-му й після лише падав». Як професор Гарварду Кеннет Рогофф уявляє новий валютний порядок? Головне з його виступу у Києві

Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes

4 хв читання

Кеннет Рогофф /Getty Images

Кеннет Рогофф виступив на щорічній дослідницькій конференції НБУ та Центробанку Польщі Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:38

Європейський союз повинен більше інвестувати у оборонну сферу, аби євро мав шанс стати світовою валютою, переконаний американський економіст, професор економіки у Гарвардському університету Кеннет Рогофф, 72. На дослідницькій конференції НБУ та Центробанку Польщі 20 червня у Києві він прочитав онлайн-лекцію про майбутнє євро та валютних систем, а також нагадав, як США вдалось перетворити долар на світову валюту. Нещодавно у Рогоффа вийшла книга Our Dollar, Your Problem про гегемонію американської валюти після Другої світової. Forbes Ukraine публікує ключові тези з лекції професора.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Пряму мову Кеннета Рогоффа скорочено та відредаговано для зрозумілості. 

NBA, але грає долар проти євро

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні