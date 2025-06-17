В середині червня курс євро в Україні встановив новий рекорд – понад 48 грн/€, тоді як долар продовжує дешевшати. З чим повʼязують таке розходження у динаміці валют економісти та що буде з курсом далі? Пояснюють банкіри та аналітики Capital Times, Dragon Capital і ЦЕС

На 17 червня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 48,1 грн/€. Тенденція до його зростання тримається останній місяць. Попередній рекорд євро встановив 22 квітня – 47,76 грн, а 13 червня перевищив позначку 48 грн і виріс за день на 63 копійки.

Долар навпаки продовжує втрачати позиції – 41,5 грн/$ на 17 червня, за даними Нацбанку. Курс поступово знижується з середини січня, коли американська валюта коштувала на піку 42,3 грн/$.