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50 грн/€ до кінця року. Курс євро в Україні зростає, а долар втрачає позиції. Що це значить для української економіки

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

2 хв читання

євро, долар, гривня /Getty Images

Курс євро зростає, а долар втрачає позиції. Що чекає на економіку? Фото Getty Images

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В середині червня курс євро в Україні встановив новий рекорд – понад 48 грн/€, тоді як долар продовжує дешевшати. З чим повʼязують таке розходження у динаміці валют економісти та що буде з курсом далі? Пояснюють банкіри та аналітики Capital Times, Dragon Capital і ЦЕС

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На 17 червня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 48,1 грн/€. Тенденція до його зростання тримається останній місяць. Попередній рекорд євро встановив 22 квітня – 47,76 грн, а 13 червня перевищив позначку 48 грн і виріс за день на 63 копійки. 

Долар навпаки продовжує втрачати позиції – 41,5 грн/$ на 17 червня, за даними Нацбанку. Курс поступово знижується з середини січня, коли американська валюта коштувала на піку 42,3 грн/$.

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