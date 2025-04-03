Арифметика тарифів Трампа. Як Білий дім рахував розмір нових торговельних мит? Версія FT

Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив мита проти всіх торговельних партнерів Америки, оприлюднивши їхній список. Однак принцип їх розрахунку залишився невідомим. FT проаналізував формулу «взаємних тарифів» і перевірив її за даними для перших 24 країн у списку.

2 квітня Білий Дім оголосив, що запроваджує мита на імпорт товарів у США. Президент Дональд Трамп показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня. Адміністрація стверджує, що нові тарифи базуються на розрахунках Торгового представника США щодо «мит, запроваджених проти американських товарів». Але, як зауважив економіст Пол Кругман, це не були фактичні мита.

Білий дім, схоже, взяв торговельний дефіцит США з кожною країною, поділив його на загальний обсяг імпорту з цієї країни, скоротив отриману частку навпіл – і назвав це «взаємним» тарифом, пише FT.

Цей підхід збігається з даними для перших 24 країн у списку і його перевірили автори FT без використання ШІ. Як приклад наводять, що у 2024 році США імпортували з Бангладеш товарів на $8,4 млрд і мали дефіцит $6,2 млрд. Поділивши 6,2 на 8,4, отримаємо 0,738. Білий дім стверджує, що Бангладеш «обклав» США 74% мит, маніпулюючи валютою та торговельними бар’єрами.

Конкретний рівень «взаємного» мита дорівнює половині дефіциту, бо «президент добрий і хоче бути гуманним до світу», кажуть анонімні чиновники у коментарі New York Post. Цифри розрахувала Рада економічних радників, виходячи з логіки, що дефіцит – це «сума всіх шахрайських практик» з боку торговельного партнера, каже інший анонімний посадовець.

Але згодом торговельний представник США оприлюднив власне тлумачення тарифного підходу. Білий дім прагне скоротити торговельний дефіцит США. Фінансові ринки вже відреагували: ф’ючерси на S&P 500 впали на 2,7%, у Nasdaq – на 3,4%. Ethereum – теж у мінусі.

Ось так виглядала ринкова капіталізація Ethereum у день введення торгових мит, $млрд. Джерела: Coinmarketcap.com, FT Фото Coinmarketcap.com, FT

Білий дім залучив усі можливі повноваження, аби легалізувати мита: закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, закон про національні надзвичайні ситуації, а також статті 604 і 301 із закону про торгівлю 1974 року.

У дискусіях щодо загального впливу нових тарифів США, наводилося багато дивних цифр. Але бюджетна лабораторія Єльського університету провела хороший аналіз і виявила, що 3 березня введені тарифи підвищили ефективну ставку в США ще на 11,5 відсоткових пунктів — до 22,5%, найвищого рівня з 1909 року.