Дорогий Львів, стабільний Київ, стрімкий Кропивницький. Попит на квартири у 2024 році майже не зріс. Чому забудовники очікують подорожчання житла у 2025-му?

Forbes Ukraine опитав вісім гравців девелоперського ринку з Києва, Львова й Одеси про те, що відбувалося на ринку житлової нерухомості України цьогоріч і яким буде 2025-й. Спойлер: будівництво житла зросте, ціни – теж

Рік марних надій майже позаду. Забудовники очікували, що відновлення попиту на квартири 2023 року продовжиться, однак зростання не відбулося, каже власник консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

Купівля нерухомості на первинному ринку досі мало цікавить покупців, йдеться в грудневому звіті НБУ. Продажі квартир у 2024-му становили 30% від довоєнних обсягів, говорить комерційна директорка «Інтергал-Буду» Анна Лаєвська. Це майже стільки ж, як і роком раніше, свідчать дані ЛУН. Проте ціни на первинну нерухомість за рік зросли майже по всій Україні.