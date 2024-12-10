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Друга спроба реформувати пенсії. Мінсоцполітики хоче кардинально змінити пенсійну систему в Україні. Що пропонують і чи є шанси на її прийняття

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

5 хв читання

Пенсійна реформа, Мінсоц, виплати /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Мінсоцполітики готує пенсійну реформу в Україні Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

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Міністерство соціальної політики готує законопроєкт про зміни до пенсійної системи. Його мета – ввести накопичувальну систему, обраховувати пенсії за допомогою балів, а професійні пенсії сплачувати коштом бюджету. Forbes Ukraine розповідає про ключові зміни

Міністерство соціальної політики пропонує ввести обов’язковий і добровільний накопичувальні рівні пенсії, відмовитися від складних обрахунків індексації та запровадити бальну систему нарахування пенсій. 

«Ця реформа дуже назріла і, напевне, вже перезріла», – каже міністр фінансів Сергій Марченко. Попри потребу додаткових коштів з бюджету, очільник Мінфіну підтримує її проведення і готовий шукати кошти на реалізацію.  

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