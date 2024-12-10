Вторая попытка реформировать пенсию. Минсоцполитики хочет кардинально изменить пенсионную систему в Украине. Что предлагают и есть ли шансы на ее принятие

Министерство социальной политики готовит законопроект об изменениях в пенсионной системе. Его цель – ввести накопительную систему, начислять пенсии с помощью баллов, а профессиональные пенсии платить за счет бюджета. Forbes Ukraine рассказывает о ключевых изменениях

Министерство социальной политики предлагает ввести обязательный и добровольный накопительные уровни пенсии, отказаться от сложных расчетов индексации и ввести бальную систему начисления пенсий.

«Эта реформа очень назрела и, наверное, уже перезрела», – говорит министр финансов Сергей Марченко. Несмотря на необходимость дополнительных средств из бюджета, глава Минфина поддерживает ее проведение и готов искать средства на реализацию.