Раунд №2. Україна отримала пропозицію нової «угоди про надра» від США. Що змінилось та на яких пунктах наполягатиме українська сторона?

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду або ж «угоди про надра». Навідміну від попередніх домовленостей мова йде про юридичну угоду, а не наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України?

США підготували новий варіант угоди про створення спільного Інвестиційного фонду розвитку та відбудови України або так званої «угоди про надра». Документ 23 березня отримали українські урядовці залученні до процесу.

27 березня депутат від партії «Голос» Ярослав Железянк оприлюднив ключові, на його думку, пункти цієї угоди. Він наголосив, що це не фінальна версія документа. Те, що озвучені Железняком параметри дійсно є в одному з драфтів угоди, Forbes Ukraine підтвердили двоє співрозмовників знайомі з одним з варіантів тексту. Обидва також кажуть, що це не фінальний варіант.