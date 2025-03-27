«Вона не в нашу сторону». Народний депутат Железняк розкрив деталі проєкту угоди зі США про надра

Народний депутат Ярослав Железняк («Голос») повідомив , що отримав текст проєкту угоди про надра між Україною та США. Він вважає її невигідною для України через значні поступки американцям, але наголосив, що це не фінальний проєкт документа.

Деталі

Железняк повідомив, що текст проєкту угоди він отримав 26 березня від урядовців. Сам проєкт датований 23 березня, він містить 58 сторінок і 18 розділів. «Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону», – наголосив він.

За словами нардепа, угода передбачає створення органу управління з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето.

Крім того, угода безстрокова, охоплює всю територію України та передбачає видобуток усіх існуючих і нових копалин як державними, так і приватними компаніями.

Щодо фінансових умов Железняк наголошує, що внеском США у реалізацію угоди вважається допомога, надана Україні з 2022 року. Всі кошти фонду одразу конвертуватимуться у валюту і виводитимуться за кордон, а якщо Україна не отримає передбачені виплати, уряд буде змушений компенсувати їх.

Депутат звернув увагу на механізм розподілу прибутку: американська сторона отримує «роялті» першою, а потім Україна – з додатковим відрахуванням 4%. Крім того, будь-які зміни чи припинення угоди можливі лише за погодженням США. Американські компанії отримують пріоритетний доступ до нових інфраструктурних проєктів і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Важливим недоліком Железняк назвав відсутність у документі гарантій безпеки для України.

Контекст

Минулого тижня під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп торкнувся теми енергетики, про що повідомили держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волц. За їхніми словами, Трамп наголосив, що американські знання в енергетичній сфері можуть допомогти Україні управляти відповідними об’єктами, а участь США у власності стане «найнадійнішим захистом» для її енергетичної інфраструктури.

Після цього Зеленський уточнив, що розмова стосувалася лише Запорізької атомної електростанції, яка з березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів.

Трамп пов’язує економічну співпрацю з безпекою України. Раніше він зазначав, що угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією безпеки, адже присутність американських інтересів в Україні може стримувати агресію. «Це вигідно і для України. Вони отримують певні гарантії безпеки, бо ми будемо там присутні», – наголосив він.

24 березня Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про корисні копалини.