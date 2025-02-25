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Економіка великої війни. Як змінилися десять ключових для України економічних показників? Підсумки трьох воєнних років

Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

2 хв читання

Економіка, ВВП, три роки війни /Shutterstock

Як за три роки війни змінились основні показники, що визначають економічну потужність країни? Фото Shutterstock

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Forbes Ukraine відібрав 10 ключових показників, які системно описують, де Україна знаходиться зараз відносно моменту «до вторгнення»

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У 2022 році спад реального ВВП становив майже 29%, після чого економіка стабілізувалася: у 2023-му зросла на 5,5%, минулого року – ще більш ніж на 3%.

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