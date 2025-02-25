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Экономика большой войны. Как изменились десять ключевых для Украины экономических показателей? Итоги трех военных лет

Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

2 хв читання

Економіка, ВВП, три роки війни /Shutterstock

Как за три года войны изменились основные показатели, определяющие экономическую мощь страны? Фото Shutterstock

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Forbes Ukraine отобрал 10 ключевых показателей, системно описывающих, где Украина находится сейчас относительно момента «до вторжения»

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