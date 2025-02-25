Экономика большой войны. Как изменились десять ключевых для Украины экономических показателей? Итоги трех военных лет

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Forbes Ukraine отобрал 10 ключевых показателей, системно описывающих, где Украина находится сейчас относительно момента «до вторжения»
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-22% экономики
В 2022 году спад реального ВВП составил почти 29%, после чего экономика стабилизировалась: в 2023-м выросла на 5,5%, в прошлом году – еще более чем на 3%.
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