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Гроші в пошуках. Чи готовий український бізнес залучати прямі інвестиції та отримувати великі міжнародні контракти? Досвід трьох компаній та чотирьох фондів

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

5 хв читання

Гроші в пошуках. Чи готовий український бізнес залучати прямі інвестиції та отримувати великі міжнародні контракти? Досвід трьох компаній та чотирьох фондів /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

У 2024 році в Україні зʼявилася низка нових private equity фондів, готових інвестувати мільйони доларів в українські компанії. Але чи достатньо для них якісних претендентів?

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За останні місяці партнер інвестбанку Finpoint Сергій Будкін провів з пів сотні розмов із власниками українських компаній, що постраждали від війни. Про що? Будкін збирає список потенційних угод для нового private equity фонду Ukraine Industrial Recovery Fund, потенційний розмір якого – $100 млн. Фонд у процесі створення, каже інвестбанкір. Його завдання зараз – знайти проєкти, в які можна було б проінвестувати по $5–10 млн.

Проблема – майже із 50 компаній-кандидаток Будкін відібрав лише пʼять. З них тільки один проєкт є повністю fundable, тобто відповідає вимогам звітності, корпоративної структури та іншому, визнає фінансист. «Якщо тобі показують звітність в Excel, це вже добре», – розповідає Будкін, пригадуючи, що натрапляв і на геть архаїчну форму ведення справ у зошитах, навіть у досить великих компаніях. Утім, він сподівається, що фонд запрацює вже до кінця року.

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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