Деньги в поисках. Готов ли украинский бизнес привлекать прямые инвестиции и получать крупные международные контракты? Опыт трех компаний и четырех фондов

В 2024 году в Украине появился ряд новых private equity фондов, готовых инвестировать миллионы долларов в украинские компании. Но достаточно ли для них качественных претендентов?
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За последние месяцы партнер инвестбанка Finpoint Сергей Будкин провел около полусотни разговоров с владельцами украинских компаний, пострадавших от войны. О чем? Будкин собирает список потенциальных сделок для нового private equity фонда Ukraine Industrial Recovery Fund, потенциальный размер которого – $100 млн. Фонд в процессе создания, говорит инвестбанкир. Его задача сейчас – найти проекты, в которые можно было бы проинвестировать по $5–10 млн.
Проблема – почти из 50 компаний-кандидатов Будкин отобрал только пять. Из них только один проект полностью fundable, то есть отвечает требованиям отчетности, корпоративной структуры и другому, признает финансист. «Если тебе показывают отчетность в Excel, это уже хорошо», – рассказывает Будкин, вспоминая, что наталкивался и на архаическую форму ведения дел в тетрадях, даже в достаточно крупных компаниях. Однако он надеется, что фонд заработает уже до конца года.
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