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«Інвестуй у те, що розумієш». 60-річна епоха Воррена Баффета на чолі Berkshire Hathaway завершується. Чого в нього навчилися українські інвестори з TA Ventures, Cocnorde Capital та ICU

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

Воррен Баффет, Berkshire Hathaway /Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Воррен Баффет йде з посади гендиректора Berkshire Hathaway. Що про нього думають українські інвестори Фото Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Воррен Баффет, 94, готується залишити посаду генерального директора Berkshire Hathaway після 60 років керування компанією. Яким його запам’ятали топові українські інвестори та які «баффетівські» підходи вони використовують у своїй роботі?

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