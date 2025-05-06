«Інвестуй у те, що розумієш». 60-річна епоха Воррена Баффета на чолі Berkshire Hathaway завершується. Чого в нього навчилися українські інвестори з TA Ventures, Cocnorde Capital та ICU

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Воррен Баффет, 94, готується залишити посаду генерального директора Berkshire Hathaway після 60 років керування компанією. Яким його запам’ятали топові українські інвестори та які «баффетівські» підходи вони використовують у своїй роботі?
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