«Инвестируй в то, что понимаешь». 60-летняя эпоха Уоррена Баффета во главе Berkshire Hathaway завершается. Чему у него научились украинские инвесторы из TA Ventures, Cocnorde Capital и ICU

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Уоррен Баффет, 94, готовится покинуть пост генерального директора Berkshire Hathaway после 60 лет управления компанией. Каким его запомнили топовые украинские инвесторы и какие «баффетовские» подходы они используют в своей работе?
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