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«Инвестируй в то, что понимаешь». 60-летняя эпоха Уоррена Баффета во главе Berkshire Hathaway завершается. Чему у него научились украинские инвесторы из TA Ventures, Cocnorde Capital и ICU

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Воррен Баффет, Berkshire Hathaway /Алина Кохан для Forbes Ukraine

Уоррен Баффет уходит с должности гендиректора Berkshire Hathaway. Что о нем думают украинские инвесторы Фото Алина Кохан для Forbes Ukraine

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Уоррен Баффет, 94, готовится покинуть пост генерального директора Berkshire Hathaway после 60 лет управления компанией. Каким его запомнили топовые украинские инвесторы и какие «баффетовские» подходы они используют в своей работе?

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