«Інтерес до України великий, треба його монетизувати». Як Україні стати помітною на економічній карті світу? Інтерв'ю з Русланом Шостаком про форум у Давосі

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У Давосі закінчився 55-й ювілейний Всесвітній економічний форум. Його головна тема – співпраця в інтелектуальну епоху. На заваді стоять глобальні ризики – війни, екологічні катастрофи та геоекономічне протистояння. Де в цьому всьому місце для України? Forbes Ukraine поговорив з засновником мереж Eva та Varus, президентом Terwin Русланом Шостаком, 51, який відвідав цьогорічний ВЕФ. Які виклики та можливості несе президентство Дональда Трампа, у що вкладати гроші та як Україні не опинитися за лаштунками світової економіки?
Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості.
Опишіть головне про Всесвітній економічний форум 2025.
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