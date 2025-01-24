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«Інтерес до України великий, треба його монетизувати». Як Україні стати помітною на економічній карті світу? Інтерв'ю з Русланом Шостаком про форум у Давосі

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

6 хв читання

Давос, Всесвітній економічний форум, інвестиції, бізнес, мілітарі, Шостак, Eva, Varus /Колаж Анна Наконечна

Засновник мереж Eva та Varus, засновник та президент Terwin Руслан Шостак Фото Колаж Анна Наконечна

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У Давосі закінчився 55-й ювілейний Всесвітній економічний форум. Його головна тема – співпраця в інтелектуальну епоху. На заваді стоять глобальні ризики – війни, екологічні катастрофи та геоекономічне протистояння. Де в цьому всьому місце для України? Forbes Ukraine поговорив з засновником мереж Eva та Varus, президентом Terwin Русланом Шостаком, 51, який відвідав цьогорічний ВЕФ. Які виклики та можливості несе президентство Дональда Трампа, у що вкладати гроші та як Україні не опинитися за лаштунками світової економіки?

Розмову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Опишіть головне про Всесвітній економічний форум 2025. 

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