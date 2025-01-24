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«Интерес к Украине большой, нужно его монетизировать». Как Украине стать заметной на экономической карте мира?

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

6 хв читання

Давос, Всесвітній економічний форум, інвестиції, бізнес, мілітарі, Шостак, Eva, Varus /Коллаж Анна Наконечная

Основатель сетей Eva и Varus, основатель и президент Terwin Руслан Шостак Фото Коллаж Анна Наконечная

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В Давосе завершился 55-й юбилейный Всемирный экономический форум. Его главная тема – сотрудничество в интеллектуальную эпоху. На пути стоят глобальные риски – войны, экологические катастрофы и геоэкономическое противостояние. Где в этом всем место для Украины? Forbes Ukraine поговорил с основателем сетей Eva и Varus, президентом Terwin Русланом Шостаком, 51, посетившим нынешний ВЭФ. Какие вызовы и возможности несет президентство Дональда Трампа, во что вкладывать деньги и как Украине не оказаться за кулисами мировой экономики?

Разговор сокращен и отредактирован для ясности.

Опишите главное о Всемирном экономическом форуме 2025 года.

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