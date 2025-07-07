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Кредити для бізнесу, житло для ВПО та вперше – інвестиції в оборонку. Forbes Ukraine дізнався, які проєкти Україна цього тижня презентує на URC у Римі

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

URC2025, відновлення, інвестиції, проєкти, Україна /колаж Анастасія Кононова

Які проєкти Україна презентує на URC у Римі Фото колаж Анастасія Кононова

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Четверта конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) цьогоріч пройде в Римі. Серед пріоритетів уряду – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудови чотирьох областей. Forbes Ukraine дізнався, які угоди готують до підписання під час конференції та які проєкти українська делегація представить міжнародним партнерам

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