Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:18 хвилин
Четверта конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) цьогоріч пройде в Римі. Серед пріоритетів уряду – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудови чотирьох областей. Forbes Ukraine дізнався, які угоди готують до підписання під час конференції та які проєкти українська делегація представить міжнародним партнерам
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.