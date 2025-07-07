Четверта конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference) цьогоріч пройде в Римі. Серед пріоритетів уряду – нові кредитні та грантові програми для бізнесу, презентація оборонної галузі, залучення коштів на житло для внутрішньо переміщених осіб та відбудови чотирьох областей. Forbes Ukraine дізнався, які угоди готують до підписання під час конференції та які проєкти українська делегація представить міжнародним партнерам