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Кредиты для бизнеса, жилье для ВПЛ и впервые – инвестиции в оборонку. Forbes Ukraine узнал, какие проекты Украина через неделю презентует на URC в Риме

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

URC2025, відновлення, інвестиції, проєкти, Україна /коллаж Анастасия Кононова

Какие проекты Украина представляет на URC в Риме Фото коллаж Анастасия Кононова

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Четвертая конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) пройдет в Риме. Среди приоритетов правительства – новые кредитные и грантовые программы для бизнеса, презентация оборонной отрасли, привлечение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановление четырех областей. Forbes Ukraine узнал, какие соглашения готовят к подписанию во время конференции и какие проекты украинская делегация представит международным партнерам

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