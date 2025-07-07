Четвертая конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) пройдет в Риме. Среди приоритетов правительства – новые кредитные и грантовые программы для бизнеса, презентация оборонной отрасли, привлечение средств на жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановление четырех областей. Forbes Ukraine узнал, какие соглашения готовят к подписанию во время конференции и какие проекты украинская делегация представит международным партнерам