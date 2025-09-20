Живопис, інвестиційні годинники, колекційний алкоголь, монети, коштовне каміння – популярні інвест-інструменти для диверсифікації ризику. Світові ринки «альтернативи» пережили непрості два роки. А що відбувається в Україні? Чи можуть українські інвестори заробити на інвестиціях в мистецтво чи колекційний алкоголь? Розбір Forbes Ukraine.