Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Картини, годинники або віскі? Чи можна в Україні вдало інвестувати в нетрадиційні активи? Три інвестора розповідають про свої стратегії

Анна Родічкіна /з особистого архіву
Анна Родічкіна
Forbes

4 хв читання

Інвестиції у живопис, вино та віскі /Getty Images

Працівники галереї тримають картину Енді Воргола «Крик (за Мунком)», оцінену в £2–3 млн, під час фотозйомки в аукціонному домі Sotheby's у Лондоні 8 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:26

Живопис, інвестиційні годинники, колекційний алкоголь, монети, коштовне каміння – популярні інвест-інструменти для диверсифікації ризику. Світові ринки «альтернативи» пережили непрості два роки. А що відбувається в Україні? Чи можуть українські інвестори заробити на інвестиціях в мистецтво чи колекційний алкоголь? Розбір Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні