Як девальвація долара США у світі впливає на Україну? Коли Нацбанк зможе перепривʼязати гривню до євро замість долара? Чи зʼявиться криптовалюта в резервах НБУ? Про це під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.