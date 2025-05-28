Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:17 хвилин
Як девальвація долара США у світі впливає на Україну? Коли Нацбанк зможе перепривʼязати гривню до євро замість долара? Чи зʼявиться криптовалюта в резервах НБУ? Про це під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.