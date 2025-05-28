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Коли гривню прив'яжуть до євро? Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук – про підвищення ставок на депозити, рекордні резерви і плаваючий курс. Інтервʼю

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

4 хв читання

НБУ, валютні резерви, євро /Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук. Фото Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ

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Як девальвація долара США у світі впливає на Україну? Коли Нацбанк зможе перепривʼязати гривню до євро замість долара? Чи зʼявиться криптовалюта в резервах НБУ? Про це під час «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

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