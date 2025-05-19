Мільярди євро та мінус для ВВП. Україна готується до скасування митного безвізу з ЄС. Forbes Ukraine дізнався, як уряд оцінює ймовірні втрати

Режим торговельного безвізу між Україною та ЄС, запроваджений у 2022 році, перестане діяти у червні, підтвердили Forbes Ukraine у пресслужбі Єврокомісії. Експортери вважають, що це матиме суттєві наслідки для їхнього бізнесу. Про які втрати йдеться за оцінкою уряду та чи є можливість для компромісу?