Мільярди євро та мінус для ВВП. Україна готується до скасування митного безвізу з ЄС. Forbes Ukraine дізнався, як уряд оцінює ймовірні втрати

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Режим торговельного безвізу між Україною та ЄС, запроваджений у 2022 році, перестане діяти у червні, підтвердили Forbes Ukraine у пресслужбі Єврокомісії. Експортери вважають, що це матиме суттєві наслідки для їхнього бізнесу. Про які втрати йдеться за оцінкою уряду та чи є можливість для компромісу?
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