Норма без грошей. Українські військові вже десять років можуть не платити відсотки за кредитами. Але банки не хочуть з ними працювати. Чому та чи який вихід

З початку війни у 2014 році держава зобовʼязала банки видавати кредити під нуль відсотків для військовослужбовців, а з 2024-го – і їх дружинам або чоловікам. Але компенсації на такі витрати у бюджеті не передбачено через що банки все частіше відмовляються надати нові позики. Яке розвʼязання проблеми бачать у владі?