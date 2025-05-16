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Норма без грошей. Українські військові вже десять років можуть не платити відсотки за кредитами. Але банки не хочуть з ними працювати. Чому та чи який вихід

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

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Пільгове кредитування військовослужбовців /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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З початку війни у 2014 році держава зобовʼязала банки видавати кредити під нуль відсотків для військовослужбовців, а з 2024-го – і їх дружинам або чоловікам. Але компенсації на такі витрати у бюджеті не передбачено через що банки все частіше відмовляються надати нові позики. Яке розвʼязання проблеми бачать у владі?

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