Норма без денег. Украинские военные уже десять лет могут не платить проценты по кредитам. Но банки не хотят с ними работать. Почему и какой выход

С начала войны в 2014 году государство обязало банки выдавать кредиты под ноль процентов для военнослужащих, а с 2024-го – и их супругам или мужьям. Но компенсации на такие расходы в бюджете не предусмотрены, из-за чего банки все чаще отказываются предоставлять новые ссуды. Какое решение проблемы видят власти?