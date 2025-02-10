Максимальний дефіцит за 11 років і ще шість важливих фактів про платіжний баланс–2024 від Forbes Ukraine

Національний банк України оприлюднив у кінці січня дані платіжного балансу за 2024 рік. Це комплексний документ про транскордонні грошові операції України, який розкриває структуру всіх грошових потоків через кордон. Ми відібрали для вас сім найважливіших фактів

1. Від’ємне сальдо рахунку поточних операцій у 2024 році зросло на 40%, до $13,4 млрд (7% ВВП), проти $9,6 млрд (5,3% ВВП) у 2023 році. Це означає, що Україні потрібно залучати дедалі більше фінансових притоків, аби покривати цей розрив базових операцій. Більше було тільки у 2012–2013 роках: 8,2% і 9% ВВП відповідно.

2. Дефіцит зовнішньої торгівлі – величезний, але трохи краще, ніж торік. Від’ємне сальдо торгівлі товарами склало $30,1 млрд ($29,1 млрд у 2023 році), а дефіцит торгівлі послугами зменшився із $8,7 млрд до $5,6 млрд, незважаючи навіть на скорочення експорту ІТ-послуг. Проте торговельний дефіцит становив $35,7 млрд, або 18,6% ВВП. Це менше за показник 2023 року – 20,9%, проте інші історичні прецеденти для України не знайти.