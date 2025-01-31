Український експорт IT-послуг падає другий рік поспіль. Інфографіка

Український експорт IT-послуг за підсумками 2024 року приніс $6,45 млрд, що на 4,2% менше, ніж у 2023-му. Про це свідчать дані Національного банку, оприлюднені 31 січня. Таким чином, зафіксоване падіння другий рік поспіль: у 2023 році експорт послуг українських айтівців уже знизився на 8,5%.

Ключові факти

У грудні 2024-го обсяг експорту IT-послуг у річному вимірі навіть збільшився на 1%, до $617 млн, проте це вже мало вплинуло на річний результат.

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Інфографіка: Анастасія Решетнік

Частка експорту ІТ-послуг в загальному експорті товарів і послуг скоротилася до 11,5% проти 13,1% у 2023 році.

Серед країн, які забезпечували виторг української IT-галузі у 2024 році, США є лідером – $2,4 млрд (-10,5%). Це 37% обсягу всього IT-експорту. На другому місці Велика Британія – 9% та $565 млн (+5,6%), на третій сходинці Мальта – $501 млн (-11,5%), частка 8%.

Інфографіка: Анастасія Решетнік

Контекст

Експорт ІТ-послуг з України активно зростав з 2013 року, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році — $6,8 млрд. За підсумками 2022 року він сягнув рекордних $7,3 млрд.

У 2023 році український ІТ-експорт уперше у своїй історії припинив зростання. Дохід від експорту послуг українських ІТ-спеціалістів знизився на 8,5% до $6,7 млрд, що стало найнижчим показником за останні кілька років. Головні причини – сповільнення глобальної економіки та війна. За час повномасштабної війни понад половина українських компаній стикалися з розірванням контрактів, свідчить дослідження IT Research Ukraine. Ще чверть опитаних заявила про втрату понад 40% доходу.