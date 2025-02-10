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Максимальный дефицит за 11 лет и еще шесть важных фактов о платежном балансе–2024 от Forbes Ukraine

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

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Национальный банк Украины обнародовал в конце января данные платежного баланса за 2024 год. Это комплексный документ о трансграничных денежных операциях Украины, раскрывающий структуру всех денежных потоков через границу. Мы отобрали для вас семь самых важных фактов

1. Отрицательное сальдо счета текущих операций в 2024 году выросло на 40%, до $13,4 млрд (7% ВВП), против $9,6 млрд (5,3% ВВП) в 2023 году. Это означает, что Украине нужно привлекать все большее количество финансовых притоков, чтобы покрывать этот разрыв базовых операций. Больше было только в 2012–2013 годах: 8,2% и 9% ВВП соответственно.

2. Дефицит внешней торговли – огромный, но получше, чем в прошлом году. Отрицательное сальдо торговли товарами составило $30,1 млрд ($29,1 млрд в 2023 году), а дефицит торговли услугами уменьшился с $8,7 млрд до $5,6 млрд, несмотря даже на сокращение экспорта ІТ-услуг. Однако торговый дефицит составил $35,7 млрд или 18,6% ВВП. Это меньше показателя 2023 года – 20,9%, однако других исторических прецедентов для Украины не найти.

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