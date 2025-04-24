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Одна тринадцята банківської таємниці. Уряд підготував законопроєкт, що дає податковій частину даних про рахунки фізосіб. Що саме вона може отримати?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

Податкова, реєстр рахунків, банківська таємниця /Shutterstock

Уряд ухвалив законопроєкт, що частково розкриває банківську таємницю фізосіб податковій Фото Shutterstock

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Кабмін підготував законопроєкт про створення реєстру рахунків та банківських комірок, що частково міститиме інформацію про банківську таємницю. Реєстр вестиме Податкова служба. Які саме дані можуть надати податківцям і що про це думають депутати?

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