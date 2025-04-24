Одна тринадцатая банковской тайны. Правительство подготовило законопроект, предоставляющий налоговой часть данных о счетах физлиц. Что именно она может получить?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:32 хвилин
Кабмин подготовил законопроект о создании реестра счетов и банковских ячеек, который частично будет содержать информацию о банковской тайне. Реестр будет вести Налоговая служба. Какие данные могут предоставить налоговикам и что об этом думают депутаты?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.