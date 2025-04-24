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Одна тринадцатая банковской тайны. Правительство подготовило законопроект, предоставляющий налоговой часть данных о счетах физлиц. Что именно она может получить?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

Податкова, реєстр рахунків, банківська таємниця /Shutterstock

Правительство приняло законопроект, частично раскрывающий банковскую тайну физлиц налоговой Фото Shutterstock

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Кабмин подготовил законопроект о создании реестра счетов и банковских ячеек, который частично будет содержать информацию о банковской тайне. Реестр будет вести Налоговая служба. Какие данные могут предоставить налоговикам и что об этом думают депутаты?

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