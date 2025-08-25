Grammarly, найдорожчий український єдиноріг з оцінкою $13 млрд, переживає найбільші зміни за свою історію. Новий CEO компанії Шишир Меротра, засновник Coda, веде її до трансформації у мультипродуктову компанію. У серпні вона запустила перших ШІ-агентів, а до кінця року готується змінити назву. Як компанія проходить процес трансформації і чому не бачить загрози у ChatGPT? Інтерв'ю

Заснована вихідцями з України Максом Литвином та Алексом Шевченко Grammarly проходить через масштабну трансформацію. Компанія, яку мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворюється з монопродуктової на мультипродуктову.

Частина цього процесу – розробка ШІ-агентів та створення для них власної платформи. Поворотним моментом стала угода з розробнником ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda, про яку оголосили в грудні 2024 року.