«Ми всередині процесу перезапуску». СЕО Grammarly Шишир Меротра про перетворення компанії на мультипродуктову, зміну назви, розробку ШІ-агентів та оцінку. Інтервʼю

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

8 хв читання

Grammarly стає мультипродуктовою компанією /надано пресслужбою Grammarly

Шишир Меротра очолив Grammarly у січні 2025-го Фото надано пресслужбою Grammarly

Grammarly, найдорожчий український єдиноріг з оцінкою $13 млрд, переживає найбільші зміни за свою історію. Новий CEO компанії Шишир Меротра, засновник Coda, веде її до трансформації у мультипродуктову компанію. У серпні вона запустила перших ШІ-агентів, а до кінця року готується змінити назву. Як компанія проходить процес трансформації і чому не бачить загрози у ChatGPT? Інтерв'ю

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Заснована вихідцями з України Максом Литвином та Алексом Шевченко Grammarly проходить через масштабну трансформацію. Компанія, яку мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворюється з монопродуктової на мультипродуктову.

Частина цього процесу  – розробка ШІ-агентів та створення для них власної платформи. Поворотним моментом стала угода з розробнником ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda, про яку оголосили в грудні 2024 року.

