Grammarly, самый дорогой украинский единорог с оценкой в $13 млрд, переживает самые большие изменения в своей истории. Новый CEO компании Шишир Меротра, основатель Coda, ведет ее к трансформации в мультипродуктовую компанию. В августе она запустила первых ИИ-агентов, а к концу года готовится изменить название. Как компания проходит процесс трансформации и почему не видит угрозу ChatGPT? Интервью

Основанная выходцами из Украины Максом Литвином и Алексом Шевченко Grammarly проходит через масштабную трансформацию. Компания, которую миллионы пользователей знают как сервис проверки грамматики, превращается из монопродуктовой в мультипродуктовую.

Часть этого процесса – разработка ИИ-агентов и создание для них собственной платформы. Поворотным моментом стало соглашение с разработчиком ИИ-инструментов для поддержания производительности Coda, о котором объявили в декабре 2024 года.