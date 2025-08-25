Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

«Мы в процессе перезапуска». СЕО Grammarly Шишир Меротра – о превращении компании в мультипродуктовую, изменении названия, разработке ИИ-агентов и оценке. Интервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

8 хв читання

Grammarly стає мультипродуктовою компанією /предоставлено пресс-службой Grammarly

Шишир Меротра возглавил Grammarly в январе 2025-го Фото предоставлено пресс-службой Grammarly

Grammarly, самый дорогой украинский единорог с оценкой в $13 млрд, переживает самые большие изменения в своей истории. Новый CEO компании Шишир Меротра, основатель Coda, ведет ее к трансформации в мультипродуктовую компанию. В августе она запустила первых ИИ-агентов, а к концу года готовится изменить название. Как компания проходит процесс трансформации и почему не видит угрозу ChatGPT? Интервью

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Основанная выходцами из Украины Максом Литвином и Алексом Шевченко Grammarly проходит через масштабную трансформацию. Компания, которую миллионы пользователей знают как сервис проверки грамматики, превращается из монопродуктовой в мультипродуктовую.

Часть этого процесса – разработка ИИ-агентов и создание для них собственной платформы. Поворотным моментом стало соглашение с разработчиком ИИ-инструментов для поддержания производительности Coda, о котором объявили в декабре 2024 года.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні