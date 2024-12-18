Grammarly оголосила про поглинання розробника ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda і зміну CEO

Українська компанія Grammarly придбала Coda – розробника ШІ-інструментів для підтримки продуктивності Coda Docs та Coda Brain. Після поглинання CEO обох компаній стане Шишир Меротра, головний виконавчий директор Coda, йдеться у блозі на сайті компанії.

Деталі

Діючий CEO Grammarly Рахул Рой-Чоудхурі залишить свою посаду. Він розповів, що знає Меротра з часів спільної роботи у Google і вважає його гарним лідером.

Меротра зазначив, що обидві компанії поділяють спільне бачення майбутнього, де штучний інтелект трансформує бізнес-додатки та робочі процеси.

Він анонсував інтеграцію Grammarly із ШІ-асистентом Coda Brain, завдяки чому інструмент стане «розумнішим і ефективнішим». А у текстовий редактор Coda Docs планують інтегрувати Grammarly Assistant, щоб покращити функціональність текстового редактора.

Контекст

Coda – це хмарна платформа, що поєднує функції текстових документів, таблиць і додатків в одному інтегрованому просторі. Заснована у 2014 році, компанія має офіси в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Платформа дає змогу створювати документи, які працюють як бази даних, системи управління проєктами або додатки, інтегруючи текст, таблиці та графіки для зручності бізнес-процесів.

Grammarly став першим українським стартапом, який досяг статусу єдинорога. У 2009 році компанію заснували у Києві Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. У 2021-му оцінка стартапу після раунду фінансування на $200 млн сягнула $13 млрд, а в 2024 році Forbes оцінює його капіталізацію на рівні $8,1 млрд.

Завдяки цьому статки Литвина та Шевченка тоді оцінювались у $4 млрд для кожного, що вивело підприємців на друге–третє місця у списку найбагатших українців за версією Forbes Ukraine. Нині рейтинг Forbes Real-Time оцінює частку кожного в $1,9 млрд. У Grammarly називають ці оцінки некоректними, але не розголошують розподіл часток. Водночас частка Дмитра Лідера становить лише 1%. Цього достатньо, щоб потрапити до сотні найбагатших українців Forbes. У 2021 році він посідав 40-ве місце зі статками $260 млн.

Grammarly, яка має 40 млн щоденних активних користувачів, є найбільш привабливим роботодавцем для українських айтівців. За результатами опитування DOU, 72% IT-фахівців хотіли б працювати в компанії.