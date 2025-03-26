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«Укрпошта» на низькому старті. Рада підтримала законопроєкт, що розширює фінансові послуги на села та прифронтові регіони. Як це працюватиме

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Банк фінансової інклюзії, Нацбанк, «Укрпошта» /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

В Україні з'являться банки фінансової інклюзії і «Укрпошта» планує стати першою Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про «банки фінансової інклюзії». Мета – розширити банківські послуги на невеликі села чи прифронтові території. Залучити для цього хочуть не лише банки, а й інші компанії, які отримуватимуть обмежену банківську ліцензію. Найбільше у проєкті зацікавлена – «Укрпошта», яка виступає за якнайшвидше прийняття документа. Як зміниться процес отримання фінпослуг та коли документ ухвалять остаточно?

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25 березня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №13018-д про розвиток фінансової інклюзії. Законопроєкт передбачає запровадження в українському законодавстві поняття «банку фінансової інклюзії».

Це фінансова установа з обмеженою банківською ліцензією. Створити такий тип банку ще минулого року запропонував НБУ. Мета – надавати банківські послуги тим клієнтам, які не мають стійкого доступу до них. Йдеться перш за все про громадян та бізнес у прифронтових регіонах, а також у віддалених містах і селах. Таку ліцензію можуть отримати, до прикладу, компанії, які вже працюють на таких територіях. Яскравий приклад – «Укрпошта», що давно прагне трансформуватися у банк.

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