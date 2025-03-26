«Укрпочта» на низком старте. Рада поддержала закон, расширяющий финансовые услуги на села и прифронтовые регионы. Как это будет работать

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект о банках финансовой инклюзии. Цель – расширить банковские услуги на небольшие села или прифронтовые территории. Привлечь к этому хотят не только банки, но и другие компании, которые получат ограниченную банковскую лицензию. Больше всего в проекте заинтересована «Укрпочта», выступающая за скорейшее принятие документа. Как изменится процесс получения финуслуг и когда документ будет принят окончательно?

25 марта парламент поддержал в первом чтении законопроект №13018-д о развитии финансовой инклюзии. Законопроект предполагает введение в украинском законодательстве понятия банка финансовой инклюзии.

Это финансовое учреждение с ограниченной банковской лицензией. Создать такой тип банка еще в прошлом году предложил НБУ. Цель – предоставлять банковские услуги тем клиентам, у которых нет постоянного доступа к ним. Речь идет прежде всего о гражданах и бизнесе в прифронтовых регионах, а также в отдаленных городах и селах. Подобную лицензию могут получить, например, компании, которые уже работают на таких территориях. Яркий пример – «Укрпочта», давно стремящаяся трансформироваться в банк.