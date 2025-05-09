Нацбанк «починає розглядати» прив’язку гривні до євро замість долара. П’ять причин, чому цього не станеться скоро

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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив в інтерв’ю агентству Reuters, що Україна «починає розглядати» можливість відмови від долара США та більш тісної привʼязки гривні до євро. Ці заяви не є новими, про посилення ролі євро у НБУ говорили вже давно. Але далі розмов справа не дійшла. Чому? Пояснює аналітичний відділ Forbes.
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