Нацбанк «починає розглядати» прив’язку гривні до євро замість долара. П’ять причин, чому цього не станеться скоро

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив в інтерв’ю агентству Reuters, що Україна «починає розглядати» можливість відмови від долара США та ​​більш тісної привʼязки гривні до євро. Ці заяви не є новими, про посилення ролі євро у НБУ говорили вже давно. Але далі розмов справа не дійшла. Чому? Пояснює аналітичний відділ Forbes.