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Нацбанк «починає розглядати» прив’язку гривні до євро замість долара. П’ять причин, чому цього не станеться скоро

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

3 хв читання

перехід на євро не на часі /Getty Images

Нацбанк «починає розглядати» прив’язку гривні до євро замість долара. Зображення оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta Фото Getty Images

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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив в інтерв’ю агентству Reuters, що Україна «починає розглядати» можливість відмови від долара США та ​​більш тісної привʼязки гривні до євро. Ці заяви не є новими, про посилення ролі євро у НБУ говорили вже давно. Але далі розмов справа не дійшла. Чому? Пояснює аналітичний відділ Forbes.

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