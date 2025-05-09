Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Деньги
Дата

Forbes Digital

Нацбанк «начинает рассматривать» привязку гривни к евро вместо доллара. Пять причин, почему этого не случится скоро

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

3 хв читання

перехід на євро не на часі /Getty Images

Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:57

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в интервью агентству Reuters, что Украина «начинает рассматривать» возможность отказа от доллара США и более тесной привязки гривни к евро. Эти заявления не новы, об усилении роли евро в НБУ говорили уже давно. Но дальше разговоров дело не пошло. Почему? Объясняет аналитический отдел Forbes.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні