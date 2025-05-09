Нацбанк «начинает рассматривать» привязку гривни к евро вместо доллара. Пять причин, почему этого не случится скоро

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил в интервью агентству Reuters, что Украина «начинает рассматривать» возможность отказа от доллара США и более тесной привязки гривни к евро. Эти заявления не новы, об усилении роли евро в НБУ говорили уже давно. Но дальше разговоров дело не пошло. Почему? Объясняет аналитический отдел Forbes.