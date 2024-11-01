Неприємна інфляція та спірні перспективи ВВП. З чим економіка України завершуватиме рік і чого чекати у 2025-му. Forbes порівняв прогнози НБУ та Dragon Capital, Райффайзен Банку і Goldman Sachs

Поганий врожай, дефіцит енергетики та збільшення витрат бізнесу сприяли відчутному зростанню цін в Україні. Темпи інфляції перевищили очікування як Нацбанку, так і незалежних аналітиків. НБУ погіршив свій прогноз на кінець року більш ніж на один відсотковий пункт. Натомість регулятор оптимістичніше дивиться на зростання ВВП та міжнародну допомогу. Про які тенденції в українській економіці кажуть НБУ та аналітики із Dragon Capital, ICU, Райффайзен Банку і Goldman Sachs

Національний банк втретє поспіль залишив облікову ставку на рівні 13%, але вже не наголошує на можливості зниження надалі, якщо дозволять умови. Акцент регулятора дещо змістився – у релізі від 31 жовтня НБУ каже про готовність посилити процентну політику, тобто вперше з червня 2022 року повернутися до підвищення ставки, якщо ціновий тиск буде більшим за прогнози.

За базового сценарію НБУ планує утримувати ставку на рівні 13% щонайменше до літа 2025-го. Ще в липневому прогнозі регулятор казав про утримання ставки до січня 2025-го, тобто очікування стали консервативнішими.