НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%, але погіршив прогноз інфляції

Національний банк вирішив залишити облікову ставку на поточному рівні (13%) на тлі швидшої за прогнози інфляції. Про таке рішення на брифінгу 31 жовтня оголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Ключові факти

У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% й надалі зростала у жовтні, зазначають у Нацбанку. Серед причин швидшого за прогнози зростання цін: гірші за прогнози врожаї різних сільськогосподарських культур, збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію та оплату праці, а також девальвація гривні.

У наступні місяці ціновий тиск зберігатиметься через вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону, очікує НБУ.

Регулятор переглянув свій макроекономічний прогноз на 2024 рік. Так, НБУ очікує більшого зростання економіки за підсумками року – 4% (було 3,7%), але прогноз інфляції погіршив більш ніж на 1 відсотковий пункт – з 8,5% до 9,7%.

Рішення не змінювати облікову ставку в поєднанні з підтриманням стійкості валютного ринку має сповільнити інфляцію вже наступного року, очікують в Нацбанку. До цільового показника 5% регулятор очікує повернутись у 2026 році.

Та попри збереження ставки, прогнози НБУ стали песимістичнішими. У вересні регулятор очікував продовження циклу зниження облікової ставки вже з січня 2025-го, а тепер прогнозує збереження поточного рівня щонайменше до літа 2025-го.

Серед головних ризиків для економіки, як і раніше: виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для оборони; можливе додаткове підвищення податків; подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової; поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Контекст

У липні 2024-го Нацбанк зупинив стадію зниження облікової ставки, яку несподівано розпочав у березні. Тоді, попри прогнози, регулятор знизив ставку на 0,5 в.п. Ставка вже становить 13% – це рівень, який НБУ прогнозував на кінець року. Регулятор не виключав подальшого зниження ставки. «НБУ готовий адаптувати монетарну політику в разі змін балансу ризиків для інфляції та валютного ринку», – йшлося в липневому релізі Нацбанку.

Та в жовтневому прогнозі вже йдеться про те, що в разі зростання цінового тиску НБУ готовий повернутися до посилення процентної політики.

На початку війни НБУ вирішив не змінювати облікову ставку, залишивши її на рівні 10%, намагаючись зберегти стабільність фінансового сектору іншими методами. Але 2 червня 2022 року НБУ різко збільшив ставку до 25%, що стало одним із найбільш різких підвищень в історії.

27 липня 2023 року НБУ вперше з червня 2022-го знизив облікову ставку з 25% до 22% з огляду на сповільнення інфляції та доволі стійку ситуацію на валютному ринку. 14 вересня регулятор продовжив цикл зниження ставки й змінив її з 22% до 20%. Надалі регулятор продовжив політику помірного зниження ставки.