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Неприятная инфляция и спорные перспективы ВВП. С чем экономика Украины будет завершать год и чего ждать в 2025-м. Forbes сравнил прогнозы НБУ и Dragon Capital, Райффайзен Банка и Goldman Sachs

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

5 хв читання

НБУ, облікова ставка, прогноз інфляції та ВВП /Getty Images

31 октября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 13% и пересмотрел макропрогноз на 2024-й и 2025 годы Фото Getty Images

Плохой урожай, дефицит энергетики и увеличение расходов бизнеса привели к ощутимому росту цен в Украине. Темпы инфляции превысили ожидания Нацбанка и независимых аналитиков. НБУ ухудшил свой прогноз на конец года более чем на один процентный пункт. В то же время регулятор более оптимистично смотрит на рост ВВП и международную помощь. О каких тенденциях в украинской экономике говорят НБУ и аналитики из Dragon Capital, ICU, Райффайзен Банка и Goldman Sachs

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Национальный банк в третий раз подряд оставил учетную ставку на уровне 13%, но уже не отмечает возможности снижения в дальнейшем, если позволят условия. Акцент регулятора несколько сместился – в релизе от 31 октября НБУ говорит о готовности усилить процентную политику, то есть впервые с июня 2022 года вернуться к повышению ставки, если ценовое давление будет больше прогнозов.

При базовом сценарии НБУ планирует удерживать ставку на уровне 13% по меньшей мере до лета 2025-го. Еще в июльском прогнозе регулятор говорил об удержании ставки до января 2025-го, то есть ожидания стали более консервативными.

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