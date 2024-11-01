Неприятная инфляция и спорные перспективы ВВП. С чем экономика Украины будет завершать год и чего ждать в 2025-м. Forbes сравнил прогнозы НБУ и Dragon Capital, Райффайзен Банка и Goldman Sachs

Плохой урожай, дефицит энергетики и увеличение расходов бизнеса привели к ощутимому росту цен в Украине. Темпы инфляции превысили ожидания Нацбанка и независимых аналитиков. НБУ ухудшил свой прогноз на конец года более чем на один процентный пункт. В то же время регулятор более оптимистично смотрит на рост ВВП и международную помощь. О каких тенденциях в украинской экономике говорят НБУ и аналитики из Dragon Capital, ICU, Райффайзен Банка и Goldman Sachs

Национальный банк в третий раз подряд оставил учетную ставку на уровне 13%, но уже не отмечает возможности снижения в дальнейшем, если позволят условия. Акцент регулятора несколько сместился – в релизе от 31 октября НБУ говорит о готовности усилить процентную политику, то есть впервые с июня 2022 года вернуться к повышению ставки, если ценовое давление будет больше прогнозов.

При базовом сценарии НБУ планирует удерживать ставку на уровне 13% по меньшей мере до лета 2025-го. Еще в июльском прогнозе регулятор говорил об удержании ставки до января 2025-го, то есть ожидания стали более консервативными.