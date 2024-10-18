Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк. Що він отримає за понад $30 млн

Польська фінансова група Getin Holding домовилась про продаж українського Ідея Банку (Львів) групі ТАС Сергія Тігіпка. Ціна угоди становитиме $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи ТАС. Про це ідеться у релізі групи ТАС.

Ключові факти

Умова завершення угоди – схвалення Антимонопольного комітету та Національного банку. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі. Якщо угода відбудеться остаточно, це стане першим випадком M&A на банківському ринку від початку повномасштабного вторгнення.

Базова ціна продажу становить $34 млн, але зросте до $36 млн, якщо оподаткування банківської галузі повернеться з рівня 50% до 25%. Крім цього, якщо дата закриття угоди буде пізнішою за 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додатково $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025-го.

Продати Ідея Банк польський Getin Holding змушений через вимогу Нацбанку, адже власник компанії Лешек Чарнецкі зазнав кримінального розслідування у Польщі й, відповідно, набув статусу особи з небездоганною репутацією. НБУ дав акціонеру час до 29 жовтня на продаж банку.

У червні Forbes писав про зацікавленість у купівлі Ідея Банку з боку групи ТАС, банку ПУМБ Ріната Ахметома та «Нової пошти». Тоді декілька співрозмовників з банківської галузі оцінювали потенційну угоду у $20-30 млн. Зокрема, один з фінансистів на умовах анонімності казав про те, що група ТАС оцінює банк у $20 млн.

Контекст

Ідея Банк – один із найстаріших на українському ринку. Банк був зареєстрований у серпні 1989 року як банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпатлісбанк. У червні 2007-го банк купила польська фінансова група Getin Holding S.A.

За даними НБУ, станом на початок березня 2024 року Ідея Банк за розміром активів посідав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023-й становив 509,9 млн грн.

У грудні 2019 року польський холдинг підписав угоду з Dragon Capital. Ціна купівлі мала становити близько 1,4 млрд грн. У червні 2020-го сторони повідомили, що угода не відбудеться.

2020 року власник польського Idea Bank Лешек Чарнецкі став фігурантом розслідування польських правоохоронців, сам банк через борги передали одному з найбільших банків Польщі Pekao S.A.

У лютому 2022-го через початок повномасштабного вторгнення Getin Holding проінформував у повідомленні на Варшавській біржі про зрив продажу Ідея Банку ПУМБ Ріната Ахметова.

У березні 2023 року НБУ визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецкі.

Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецкі річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу. У підсумку регулятор зобовʼязав польський холдинг продати Ідея Банк до 29 жовтня 2024 року.