Податок на біткоїн. Депутати фіналізували законопроєкт про регуляцію криптовалют. Forbes дізнався, які податки він передбачає та хто наглядатиме за ринком

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Депутати фінансового комітету завершили роботу над законопроєктом із регулювання ринку криптовалют та інших цифрових активів. Яким буде податок для криптопідприємців та хто регулюватиме ринок?
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