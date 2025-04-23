Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Податок на біткоїн. Депутати фіналізували законопроєкт про регуляцію криптовалют. Forbes дізнався, які податки він передбачає та хто наглядатиме за ринком

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

2 хв читання

криптовалюти, крипторинок /Ілюстрація Shutterstock

Законопроєкт про регуляцію криптовалют готовий Фото Ілюстрація Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:43

Депутати фінансового комітету завершили роботу над законопроєктом із регулювання ринку криптовалют та інших цифрових активів. Яким буде податок для криптопідприємців та хто регулюватиме ринок? 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні