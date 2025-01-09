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Понадпланові 20% видатків і мінус 100 млрд грн від ОВДП. Сім цікавих фактів і чотири графіки про виконання бюджету-2024 від Forbes Ukraine

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

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Державні фінанси воєнного часу здатні заплутати будь-якого непідготовленого спостерігача. На перший погляд, це незрозумілі розбіжності на сотні мільярдів гривень. Аналітичний відділ Forbes Ukraine у ролі «пояснювальної бригади» подивився на бюджетні підсумки 2024 року та виділив сім ключових фактів.

1. Магія спеціального фонду

Загальні видатки держбюджету в 2024 році становили 4,5 трлн грн. Це на 20% (743 млрд грн) більше, ніж передбачено законом про державний бюджет на 2024 рік. 

Чи так можна було, не вносячи заздалегідь правки у закон? Так, якщо це відбувається у спеціальному фонді, де видатки прив’язані до фактичного надходження доходів. Іншими словами, спочатку зібрали – потім витратили. Якщо не зібрали – то і витрачати заборонено.

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