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Рада може до кінця року скасувати Господарський кодекс. Чому знадобилась радикальна реформа та що вона означає для держкомпаній і бізнесу

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

8 хв читання

Рада може до кінця року скасувати Господарський кодекс. Чому знадобилась радикальна реформа та що вона означає для держкомпаній і бізнесу /Колаж Анна Наконечна

Колаж Анна Наконечна

Майже два роки тому Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про ліквідацію Господарського кодексу. Остаточно реформу можуть провести вже до кінця року. І хоч перехідний період триватиме пʼять років, юристи та бізнес мають сумніви у необхідності такої радикальної реформи. Чому депутати хочуть скасувати «маленький», але важливий кодекс, що працює понад 20 років?

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До кінця року Верховна Рада може скасувати Господарський кодекс. Це збірник законів з низкою норм щодо державних та комунальних підприємств, а також положеннями про суперечки між підприємствами – як приватними, так і державними та комунальними.

Та за роки існування цього кодексу (з 2003 року) багато норм виділили в окремі закони, наприклад, про банки, інтелектуальну власність, банкрутства тощо, вказує суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Юрій Чумак. Зрештою ГК застарів і часто має відсилочний характер, вважає суддя. 

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