Рада может до конца года упразднить Хозяйственный кодекс. Почему понадобилась радикальная реформа и что она означает для госкомпаний и бизнеса

Около двух лет назад Верховная Рада приняла в первом чтении закон о ликвидации Хозяйственного кодекса. Окончательно реформа может быть проведена уже до конца года. И хотя переходный период продлится пять лет, юристы и бизнес сомневаются в необходимости такой радикальной реформы. Почему депутаты хотят отменить «маленький», но важный кодекс, работающий более 20 лет?
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До конца года Верховная Рада может упразднить Хозяйственный кодекс. Это сборник законов с рядом норм в отношении государственных и коммунальных предприятий, а также положений о спорах между предприятиями – как частными, так и государственными и коммунальными.
За годы существования этого кодекса (с 2003 года) многие нормы выделили в отдельные законы, например о банках, интеллектуальной собственности, банкротствах и т.д., указывает судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Юрий Чумак. В итоге ХК устарел и часто носит отсылочный характер, считает судья.
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