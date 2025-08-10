У що вкладають власні гроші люди, які заробляли статки для інших своїми управлінськими талантами? Ідеться про колишніх CEO. Банку – Тараса Кириченка. Телеком-оператора – Петра Чернишова. Найбільшої державної компанії – Юрія Вітренка.

«Багато тупих інвестицій», — так Петро Чернишов описує інвестування за часів, коли він був CEO Carlsberg та «Київстару». «Були гроші, але не було часу розбиратись», — пояснює він.

Чернишов пішов з «Київстару» у 2018‐му — часу на більш осмислене інвестування побільшало. Складніші інвестиції після відходу з топпосади почав робити і ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко. У його випадку заощадження в ОВДП змінилися інвестиціями у компанії. Критерій — вони працюють в Україні або з Україною.